Лэмпард - о победе над «Норвичем»: «Челси» полностью контролировал ход матча

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его футболисты полностью заслужили победу над «Норвичем» в очередном матче АПЛ.

«Мы не дали сопернику ни единого шанса, однако могли бы быстрее распоряжаться мячом, активнее менять позиции. При этом мы действовали надежно в обороне и заслуженно получили три очка. Мы полностью контролировали ход матча», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, «Челси» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 1:0. Победу хозяевам принес точный удар Оливье Жиру в концовке первого тайма.

Благодаря этому успеху лондонцы закрепились на третей строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 63 очка и опережая «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» на четыре очка. При этом команда Романа Абрамовича провела на один матч больше.

«Норвич» замыкает турнирную таблицу. Команда уже лишилась даже теоретических шансов сохранить свое место в АПЛ на следующий сезон.