Президент ФИФА: Есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что чемпионат мира 2018 года опровергнул многие стереотипы у болельщиков со всего мира относительно России.

«Есть много причин, по которым чемпионат мира 2018 года стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов. Атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира — 2018 таким особенным событием.

Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью ее культуры», - приводит слова Инфантино официальный сайт РФС.

Напомним, чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах. Сборная России на этом турнире добилась своего лучшего результата в истории мировых первенств. Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту турнира, сборной Хорватии.

Победителем же турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2.