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15 июля 18:46
автор: Виктор Шарафудинов

Действие правила пяти замен официально продлили до конца сезона-2020/21

Нововведение призвано уменьшить количество травм.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил продление действия временного правила на право пяти замен у одной команды в течение матча.

Официальный сайт IFAB сообщает, что нововведение будет действовать до конца сезона-2020/21. Ранее в футболе было разрешено использовать только по три замены в играх без дополнительного времени.

Напомним, что в мае совет IFAB поддержал предложение ФИФА о временном введении права на пять замен в одном матче, чтобы снизить количество травм, поскольку во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса команды не имели возможности полноценно тренироваться. Изначально действие нового правила была рассчитано до завершения сезона-2019/20.

источник: IFAB
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