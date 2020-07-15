Действие правила пяти замен официально продлили до конца сезона-2020/21

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил продление действия временного правила на право пяти замен у одной команды в течение матча.

Официальный сайт IFAB сообщает, что нововведение будет действовать до конца сезона-2020/21. Ранее в футболе было разрешено использовать только по три замены в играх без дополнительного времени.

Напомним, что в мае совет IFAB поддержал предложение ФИФА о временном введении права на пять замен в одном матче, чтобы снизить количество травм, поскольку во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса команды не имели возможности полноценно тренироваться. Изначально действие нового правила была рассчитано до завершения сезона-2019/20.