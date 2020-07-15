Леонид Федун: Предлагаю организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами

После матча «Спартак» – «Ахмат» (3:0) владелец московского клуба Леонид Федун, общаясь с журналистами, отметил, что забивать много мячей – это единственная правильная реакция на несправедливое судейство.

«Сегодня я сказал ребятам, что так и нужно отвечать судьям, – заявил Федун. – Так и нужно отвечать на судейские дела. Потому что мы не можем это изменить. Предлагаю организовать хештег «Cудите «Спартак» как «Зенит». И мы будем чемпионами».

В данный момент «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место, набрав 36 очков. В заключительном туре 22 июля красно-белые сыграют на выезде с «Рубином».