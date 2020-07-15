Сергей Семак: Прежде чем возобновлять чемпионат нужно было разобраться с медицинским протоколом

После игры «Зенит» – «Оренбург» (4:1) Сергей Семак заявил, что не поддерживает идею об увеличении количества участников чемпионата России в следующем сезоне, а также прокомментировал ситуацию с медицинским протоколом РПЛ.

«Предложение о расширении РПЛ до 18 команд не поддерживаю по той простой причине, что сезон нужно будет завершать до 15 мая – даже те матчи, которые мы будем проводить, – цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита». – Дополнительные игры некуда будет встроить. Если бы был полноценный сезон без влияния коронавируса и будущего чемпионата Европы, наверное, возможно было бы такое. Но сейчас не представляю, где найти в календаре даты, чтобы можно было бы сыграть еще четыре матча. На мой взгляд, это очень сложно.

Что касается ситуации с коронавирусом, то моя позиция не изменилась – прежде чем возобновлять чемпионат нужно было разобраться с медицинским протоколом. Чтобы для всех были равные условия. На мой взгляд абсолютно неправильно, когда региональные власти решают, кого нужно изолировать. Должны были договариваться с Роспотребнадзором, чтобы правила были понятны для всех – кто является контактным лицом, какое количество. Наверное, это лежало на поверхности. Но я тренер, я не представляю никакой значимости с точки зрения принятия решений о возобновлении. Тем не менее, свою позицию я высказал. Медицинский регламент, на мой взгляд, несправедлив».

Команда Семака досрочно выиграла чемпионат во второй раз кряду. 19 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» на своем поле в полуфинале Кубка России.