Спортивный директор «Тамбова» - об отмене матча с «Сочи»: Ждем официального подтверждения

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что пока не располагает официальной информацией об отмене матча против «Сочи» из-за коронавируса.

«Пока все на уровне слухов. Пока не знаю. Ждем официального подтверждения. «Сочи» уже прилетел в Нижний Новогород. Сейчас сидим и ждем решения», — цитирует Худякова Sport24.ru.

Напомним, сегодня в Нижнем-Новгороде, где проводит домашние матчи «Тамбов», должна была состояться встреча 29-го тура чемпионата России тамбовчан с «Сочи». Как сообщила пресс-служба РПЛ, игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.