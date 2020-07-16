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16 июля 23:59

«Барселона» дома проиграла «Осасуне», доигрывавшей матч вдесятером

Футболисты «Барселоны» проиграли «Осасуне» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

В составе гостей голами отметились Хосе Мануэль Арнаис (15-я минута) и Роберто Торрес (90+4), у каталонской команды отличился Лионель Месси (62).

Отметим, что на 77-й минуте с поля был удален нападающий «Осасуны» Энрик Гальего.

После этой игры «Осасуна» набрала 51 очко и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 79 очками занимает второе место.

В заключительном туре чемпионата «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Осасуна» на своем поле встретится с «Мальоркой».

источник: «Советский спорт»
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