«Ротор» арендовал у «Рубина» защитника Степанова

Защитник Данил Степанов перешел из «Рубина» в «Ротор» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Данил Степанов проведёт следующий сезон в @RotorFc— «Рубин» Казань (@fcrk) July 17, 2020
Защитник на правах аренды продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», который завоевал право выступить в @premierliga
Желаем Данилу в новом клубе успехов, новых эмоций и новых побед! ❤️💚
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20-летний Степанов является воспитанником «Рубина». За основную команду он дебютировал в декабре 2018 года. Всего в РПЛ защитник провел 19 матчей.