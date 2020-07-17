Кике Сетьен: Поражение «Барселоны» от «Осасуны» - это слишком

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что его команда не заслужила поражения от «Осасуны» в матче чемпионата Испании.

«Это грустно и неприятно. Совершенно несправедливое поражение. Нам было сложно подойти к воротам «Осасуны», соперник стоял у штрафной.

Поражение от «Осасуны» – это слишком. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других. Убежден, что мы станем другой командой», — приводит слова тренера Marca.

Напомним, вчера «Барса» в матче 37-го тура чемпионата Испании проиграла «Осасуне» со счетом 1:2 и потеряла даже теоретические шансы стать чемпионом страны.

После этой игры «Осасуна» набрала 51 очко и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 79 очками занимает второе место.