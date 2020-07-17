Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».

«Мы вернулись в Сочи и заехали на карантин. Будут повторные тесты, и тогда будет ясна клиническая картина. Все находилось под контролем, мы готовились к важным матчам, везли основной состав.

За день до отлета результаты должны были быть до обеда, но лаборатория прислала нам письмо, в котором уведомила, что они не успевают сделать анализы, так как у них заболел весь персонал и с утра не появился на работе. В течение дня они этим занимались, к девяти вечера пришла часть результатов, все было в порядке, а утром после завтрака появились окончательные тесты, где появились положительные результаты. Но никакой симптоматики, повышенных температур нет.

Мы находимся на отдельном этаже в обсервации. Пока мы не сдадим анализы и не узнаем результаты, мы будем находиться на этой территории. Про перенос решать не нам. Мы предвидели, что такое может случиться, приложили максимум усилий, чтобы покинуть зону вылета. Теперь уж так, как случилось», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, вчера, за несколько часов до начала матча 29-го тура РПЛ «Тамбов» - «Сочи», пресс-служба РПЛ объявила о том, что игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус.