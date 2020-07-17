Эдуард Безуглов: Медицинский протокол РПЛ не хуже регламента УЕФА

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что медицинский регламент РПЛ ни чем не хуже аналогичного документа, разработанного УЕФА для проведения матчей сборных и еврокубков.

«Позавчера УЕФА представил свой вариант медицинского регламента для еврокубков и матчей сборных. Наш регламент ничем ему не уступает с точки зрения безопасности спортсменов. Уже можно говорить о том, что травматизм у нас не вырос, все ребята уже вернулись, и некоторые из них начали забивать решающие мячи», - цитирует Безуглова ТАСС.

Напомним, чемпионат России возобновился 19 июня. После рестарта коронавирус был выявлен в «Ростове», «Динамо», «Уфе» и «Сочи».

Лига чемпионов и Лига Европы возобновятся в начале августа.