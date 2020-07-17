Флорентино Перес: Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что нынешнем летом клуб воздержится от дорогих трансферов из-за финансовых последствий пандемии COVID-19.

«Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов, – цитирует слова Переса Onda Cero. – Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. «Реал» снова будет покупать лучших, когда ситуация улучшится».

Вчера «Реал» досрочно оформил победу в чемпионате Испании, одержав десятую победу подряд в домашнем матче против «Вильярреала».