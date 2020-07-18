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18 июля 00:00
автор: Виктор Шарафудинов

«Уэска» вслед за «Кадисом» гарантировала себе возвращение в примеру

Сезон в сегунде завершится 20 июля.

Во втором испанском дивизионе закончились матчи предпоследнего 41-го тура. «Уэска» разгромила дома «Нумансию» со счетом 3:0, а «Альмерия» в гостях уступила 1:2 «Понферрадине».

Таким образом, «Уэска» гарантировала себе финиш как минимум на втором месте и завоевала право выступить в испанской примере в следующем сезоне.

У команды из провинции Арагон 67 очков. При этом занимающая третью строчку «Альмерия» набрала 63.

Лидер турнира «Кадис», еще раньше обеспечивший себе возвращение в элиту, имеет 69 очков.

«Кадис» прошлый раз выступал в примере в сезоне-2005/06. «Уэска» ранее лишь однажды поднималась в элитный дивизион, финишировав на предпоследнем 19-м месте в чемпионате-2018/19.

В плей-офф за третью путевку в примеру точно сыграют «Альмерия», «Жирона» и «Сарагоса». Четвертый участник мини-турнира определится в последнем туре. Среди претендентов «Фуэнлабрада», имеющая 60 очков, «Эльче» (58) и «Райо Вальекано» (57).

источник: «Советский спорт»
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«Уэска» вслед за «Кадисом» гарантировала себе возвращение в примеру
Сезон в сегунде завершится 20 июля.
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