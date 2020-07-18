«Уэска» вслед за «Кадисом» гарантировала себе возвращение в примеру

Во втором испанском дивизионе закончились матчи предпоследнего 41-го тура. «Уэска» разгромила дома «Нумансию» со счетом 3:0, а «Альмерия» в гостях уступила 1:2 «Понферрадине».

Таким образом, «Уэска» гарантировала себе финиш как минимум на втором месте и завоевала право выступить в испанской примере в следующем сезоне.

У команды из провинции Арагон 67 очков. При этом занимающая третью строчку «Альмерия» набрала 63.

Лидер турнира «Кадис», еще раньше обеспечивший себе возвращение в элиту, имеет 69 очков.

«Кадис» прошлый раз выступал в примере в сезоне-2005/06. «Уэска» ранее лишь однажды поднималась в элитный дивизион, финишировав на предпоследнем 19-м месте в чемпионате-2018/19.