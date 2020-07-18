Мендеш предложил «Барселоне» рассмотреть кандидатуру Блана на должность главного тренера

El Mundo Deportivo сообщает, что известный футбольный агент Жорже Мендеш предложил «Барселоне» рассмотреть кандидатуру бывшего главного тренера сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Лорана Блана.

Испанские СМИ весьма высоко оценивают вероятность увольнения Кике Сетьена, поскольку «Барселона» проиграла борьбу «Реалу» за титул чемпиона Испании. Сетьен возглавляет каталонскую команду с 13 января. Первую часть сезона сине-гранатовые провели под руководством Эрнесто Вальверде, который был уволен после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Интерес к 54-летнему Блану ранее проявила «Валенсия», а до этого французский тренер отклонил предложения стамбульского «Фенербахче» и одного клуба из ОАЭ.

Блан никогда не работал в Испании в качестве тренера, но играл за «Барселону» на позиции центрального защитника в сезоне-1996/97, став обладателем Кубка обладателей кубков и Кубка Испании. Его лучшие тренерские достижения – это четыре победы в чемпионате Франции. Одна вместе с «Бордо» (в 2009 году) и три в «ПСЖ» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

После расставания с парижанами летом 2016-го чемпион мира 1998 года никого не тренировал.