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18 июля 20:51
автор: Виктор Шарафудинов

Ответный матч «Барселоны» и «Наполи» могут провести в Португалии

В столице Каталонии зарегистрирована очередная вспышка коронавируса.

Вице-президент УЕФА Микеле Ува подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» может быть проведен в Португалии. Причина – новая вспышка коронавируса в столице Каталонии.

«Мы надеемся, что этого не произойдет и ответные матчи клубы смогут сыграть на своих полях. Очевидно, есть альтернативные решения, – цитирует слова вице-президента УЕФА Football Italia. – Если играть в Каталонии будет небезопасно, то, скорее всего, ответный матч пройдет на нейтральном поле в Португалии».

В феврале «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в Неаполе. Ответная встреча должна пройти в Барселоне на стадионе «Ноу Камп» 8 августа.

Начиная с четвертьфиналов плей-офф Лиги чемпионов будет доигран в Португалии.

источник: Football Italia
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