Восемь футболистов узбекистанского клуба заразились коронавирусом

У восьми футболистов узбекистанского клуба «Бухара» диагностировано заболевание вирусом Covid19.

Как сообщает championat.asia, «Бухара» стала уже четвертой командой страны, в которой произошла вспышка коронавируса.

Ранее болезнь была обнаружена у игроков «Бунекдора», Сурхана» и «Пахтакора», а также у футболистов молодежки до 16 лет.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. С тех пор он распространился по всему миру. Умерли уже десятки тысяч человек. Соревнования по всем видам спорта были приостановлены.