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20 июля 12:58
автор: Кирилл Трофименко

Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что несколько игроков сочинского клуба были помещены на карантин с подозрением на Covid19.

Матч заключительного тура российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится. Причиной стала пандемия коронавируса.

«Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», - говорится на официальной страницу в Twitter самарского клуба.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. После пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни десятков тысяч человек. Практически все спортивные соревнования были приостановлены. Они возобновились только в июне.

источник: Twitter.com
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