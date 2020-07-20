Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен из-за коронавируса

Матч заключительного тура российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится. Причиной стала пандемия коронавируса.

«Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», - говорится на официальной страницу в Twitter самарского клуба.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. После пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни десятков тысяч человек. Практически все спортивные соревнования были приостановлены. Они возобновились только в июне.