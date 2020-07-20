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20 июля 19:54

«Химки» проведут следующий сезон в ФНЛ

«Химки» не будут играть в российской премьер-лиге следующего сезона.

Как стало известно «Советскому спорту», подмосковный клуб не нашел финансовых средств для выступления в РПЛ и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, а самарские «Крылья Советов» останутся в высшем дивизионе чемпионата России.

Напомним, по итогам первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и завоевал право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

Добавим, что в минувшее воскресенье «Химки» в полуфинальном матче Кубка России на выезде обыграли «Урал» (3:1) и вышли в финал турнира, где 25 июля сыграют против «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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