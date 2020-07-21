Маурицио Сарри: Обсуждать возможное чемпионство — то же самое, что рассуждать о шансах забить гол

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что каждое очко в борьбе за победу в чемпионате Италии дается его команде с огромным трудом.
«Обсуждать возможное чемпионство — то же самое, что рассуждать о шансах забить гол. Пока гола нет, это еще ничего не значит. Нет смысла говорить о чем-то, пока цель не достигнута. Нам надо набрать еще четыре очка, чтобы обеспечить титул. Каждое очко дается с трудом, особенно когда команда играет каждые три дня», — цитирует Сарри Football Italia.
Напомним, встреча 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Лацио» завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Роналду. У римлян отличился Чиро Иммобиле.
«Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, имея в активе 80 очков и опережая идущий на втором месте «Интер» на восемь очков. «Лацио» расположился на четвертой позиции (69).
В следующем туре туринцы сыграют в гостях против «Удинезе», а римский клуб на своем поле встретится с «Кальяри».