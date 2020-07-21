Микель Артета: Обамеянг счастлив. Уверен, он продлит контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность в том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с клубом.

«Мне нравится, как продвигаются переговоры. Уверен, что для обеих сторон чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. Уверен, что он продлит контракт.

Обамеянг счастлив. Думаю, он наслаждается своим футболом. Он освоился в стране, его семья чувствует себя хорошо. Мы дали понять Пьер-Эмерику, как он нам нравится и как мы его ценим. Думаю, «Арсенал» — идеальный клуб для него», — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, Обамеянг перешел в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018 году.

В текущем сезоне форвард провел за лондонцев 41 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал две результативные передачи.