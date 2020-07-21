ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июля 11:20
автор: Юрий Нечаев

Микель Артета: Обамеянг счастлив. Уверен, он продлит контракт с «Арсеналом»

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2021 года.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность в том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с клубом.

«Мне нравится, как продвигаются переговоры. Уверен, что для обеих сторон чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. Уверен, что он продлит контракт.

Обамеянг счастлив. Думаю, он наслаждается своим футболом. Он освоился в стране, его семья чувствует себя хорошо. Мы дали понять Пьер-Эмерику, как он нам нравится и как мы его ценим. Думаю, «Арсенал» — идеальный клуб для него», — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, Обамеянг перешел в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018 году.

В текущем сезоне форвард провел за лондонцев 41 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал две результативные передачи.

«Канониры» набрали 53 очка после 36 туров и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий год.

источник: Sky Sports
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Антиподы. В финале Кубка России сыграют «Зенит» и «Химки»Международный союз конькобежцев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской«Спартак» прервал 5-матчевую безвыигрышную сериюРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРумынка, о которой мечтает весь мир
«ПСЖ» представил новую домашнюю форму, выполненную в честь юбилея клуба
Парижане выиграли чемпионат Франции сезона 2019/20, завершенный досрочно из-за коронавируса.
21.07.2020 11:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Спортивный директор «Ювентуса»: Без сомнения, Сарри будет тренером «Юве» в следующем сезоне
Итальянец возглавил клуб в июле 2019 года.
21.07.2020 11:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Микель Артета: Обамеянг счастлив. Уверен, он продлит контракт с «Арсеналом»
Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
21.07.2020 11:20
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Леонид Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба
Завтра состоятся матчи последнего, 30-го тура чемпионата России.
21.07.2020 10:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Маурицио Сарри: Обсуждать возможное чемпионство — то же самое, что рассуждать о шансах забить гол
Туринский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии.
21.07.2020 10:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак»: Метастазы сильно поразили судейский организм
Завтра состоится заключительный, 30-й тур чемпионата России.
21.07.2020 10:22
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Генеральный директор «Сочи» рассказал о самочувствии заразившихся коронавирусом сотрудников клуба
Завтрашняя игра «Крылья Советов» - «Сочи» отменена.
21.07.2020 10:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Нико Ковач: «Монако» - это серьезный вызов для меня
За французский клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
21.07.2020 09:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роналду - после игры с «Лацио»: Очень важная победа! Мы почти у цели
Туринский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии.
21.07.2020 09:14
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ювентус» обыграл «Лацио», Роналду оформил дубль
Туринский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии.
21.07.2020 00:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика