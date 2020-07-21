«Лидс» надеется подписать контракт с Кавани. В январе английский клуб не договорился с Ибрагимовичем

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани в интервью газете The Daily Mail сообщил, что в январе клуб из Йоркшира вел переговоры со Златаном Ибрагимовичем, а нынешним летом попытается договориться о контракте с Эдинсоном Кавани.

«Ибрагимович? Подписать его определенно будет тяжело, – отметил Радриццани. – Мы пытались договориться в январе, но он выбрал «Милан», и сделка сорвалась. Сейчас, думаю, уже слишком поздно.

Кавани – футболист высокого класса и благодаря своим способностями может адаптироваться к футболу в Англии. Но мы никогда не общались с Бьелсой насчет него. Тем не менее, мы, конечно, думали о нем. Посмотрим, учитывая, что он все еще доступен как свободный агент».

33-летний Кавани 1 июля стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с «Пари Сен-Жермен».

Уругваец играл за «ПСЖ» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 млн евро. Кавани забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.