ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июля 21:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Лидс» надеется подписать контракт с Кавани. В январе английский клуб не договорился с Ибрагимовичем

В следующем сезоне команда Марсело Бьелсы будет выступать в АПЛ.

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани в интервью газете The Daily Mail сообщил, что в январе клуб из Йоркшира вел переговоры со Златаном Ибрагимовичем, а нынешним летом попытается договориться о контракте с Эдинсоном Кавани.

«Ибрагимович? Подписать его определенно будет тяжело, – отметил Радриццани. – Мы пытались договориться в январе, но он выбрал «Милан», и сделка сорвалась. Сейчас, думаю, уже слишком поздно.

Кавани – футболист высокого класса и благодаря своим способностями может адаптироваться к футболу в Англии. Но мы никогда не общались с Бьелсой насчет него. Тем не менее, мы, конечно, думали о нем. Посмотрим, учитывая, что он все еще доступен как свободный агент».

33-летний Кавани 1 июля стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с «Пари Сен-Жермен».

Уругваец играл за «ПСЖ» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 млн евро. Кавани забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

«Лидс» впервые с 2004 года получил право выступить в АПЛ, гарантировав себе финиш на первом месте в чемпионшипе под руководством аргентинского тренера Марсело Бьелсы.

источник: The Daily Mail
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чистый футбол. Особенности 30-го тура РПЛ«Сочи» не сыграет против «Крыльев Советов»Даниил Хлусевич признан лучшим игроком молодёжного первенства РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРумынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
«Фратрия» заявила, что оплатит штраф Ещенко
Защитник «Спартака» должен заплатить 50 тысяч рублей за нецензурное слово на майке.
21.07.2020 22:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Аталанта» обыграла «Болонью» и поднялась на второе место
В чемпионате Италии стартовал 35-й тур.
21.07.2020 22:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» обратился к Кашшаи с открытым письмом, требуя объяснить работу судей
Московский недоволен, что в восьми случаях после рестарта сезона VAR принимал решения в пользу соперников.
21.07.2020 22:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд»
«Шершни» борются за выживание.
21.07.2020 21:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
КДК РФС выписал «Спартаку» штрафов на 360 тысяч рублей за матч против «Ахмата»
15 июля красно-белые разгромили грозненский клуб со счетом 3:0.
21.07.2020 21:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Лидс» надеется подписать контракт с Кавани. В январе английский клуб не договорился с Ибрагимовичем
В следующем сезоне команда Марсело Бьелсы будет выступать в АПЛ.
21.07.2020 21:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ещенко дисквалифицирован на три матча за майку с матом
Защитник «Спартака» не желал ничего хорошего «Зениту».
21.07.2020 21:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» официально присудили техническое поражение в игре против «Тамбова»
Встреча должна была состояться 16 июля в Нижнем Новгороде.
21.07.2020 20:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Геннадий Орлов: Я бы понял Федуна, если бы «Спартак» был на втором месте, но он девятый. Логика где?
В полуфинале Кубка России красно-белые уступили «Зениту».
21.07.2020 20:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший защитник «Барселоны» Матье завершил карьеру в 36 лет
С 2017 года француз выступал за лиссабонский «Спортинг».
21.07.2020 19:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика