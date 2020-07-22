Машину игрока «Бреста» сожгли после нападения на спортсмена

Игрок французского «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль подвергся нападению неизвестных, после чего его машину подожгли.

«Вчера вечером Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения, прежде чем его машина была подожжена и полностью уничтожена. Клуб решительно осуждает такое и полностью поддерживает Ронаэля. К сожалению, подобное произошло с парнем, который прибыл в Финистер всего две недели назад», - говорится в сообщении команды.

Отмечается, что подробностей пока не будет, так как проводится расследование инцидента. Пресс-служба клуба добавила, что в «таком спокойном городе» это не является обычным делом.