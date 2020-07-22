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22 июля 08:10
автор: Кирилл Трофименко

ФНЛ не ограничит посещаемость, количеством зрителей займется Роспотребнадзор

Второй по значимости дивизион российского футбола принял решение, что в следующем сезоне не будет ограничения по зрителям.

В матчах ФНЛ не будет ограничения по зрителям. Все решения по поводу проведения соревнований будет принимать региональный Роспотребнадзор.

Как отмечает «Матч-ТВ», некоторые игры могут и вовсе пройти без болельщиков из-за пандемии коронавируса. Но решение в любом случае будет принято местными властями.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. С тех пор пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни сотен тысяч человек. Почти все спортивные соревнования были отменены. Они возобновились только в июне.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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ФНЛ не ограничит посещаемость, количеством зрителей займется Роспотребнадзор
Второй по значимости дивизион российского футбола принял решение, что в следующем сезоне не будет ограничения по зрителям.
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