ФНЛ не ограничит посещаемость, количеством зрителей займется Роспотребнадзор

В матчах ФНЛ не будет ограничения по зрителям. Все решения по поводу проведения соревнований будет принимать региональный Роспотребнадзор.

Как отмечает «Матч-ТВ», некоторые игры могут и вовсе пройти без болельщиков из-за пандемии коронавируса. Но решение в любом случае будет принято местными властями.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. С тех пор пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни сотен тысяч человек. Почти все спортивные соревнования были отменены. Они возобновились только в июне.