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22 июля 09:18
автор: Кирилл Трофименко

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

Зараженных коронавирусом в мире стало уже больше 15 миллионов. Умерли более 600 тысяч человек.

Число умерших в результате пандемии коронавируса в мире превысило 15 млн человек.

Как информирует Worldometers, общее число зараженных достигло 15 098 431 людей. Умерли 619 592 человека, вылечились 9 116 242.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 028 569 человек. Потом следуют Бразилия (2 166 532), Индия (1 194 085), Россия (783 328) и ЮАР (381 798).

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года. С тех пор пандемия распространилась по всему миру, унеся жизни сотен тысяч человек. Почти все спортивные соревнования были отменены. Они возобновились только в июне.

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