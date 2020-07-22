Блан может возглавить «Барселону»

Лоран Блан, ранее возглавлявший «ПСЖ» и сборную Франции, однако с 2016-го года являющийся безработным, может стать главным тренером «Барселоны».

Как сообщает L’Equipe, руководство «Барсы» считает французского специалиста одним из приоритетных вариантов на смену Кике Сетьену. Каталонский клуб в нынешнем сезоне проиграл чемпионскую гонку извечному конкуренту мадридскому «Реалу».

Издание отмечает, что спортивный директор клуба Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес заинтересованы именно в Блане, так как, по их мнению, он со своим видением игры подходит под стиль команды. Кроме того, специалист, по информации издания, не будет предъявлять завышенных финансовых требований.