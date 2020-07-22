Источник: У игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозревают заражение коронавирусом

У двух исландских футболистов ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона подозревают заражение COVID-19.

Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside:

«Накануне матча 30-го тура с «Тамбовом» игроки ЦСКА сдали тесты на коронавирус. У большинства футболистов тесты оказались отрицательными, но анализы исландских легионеров – Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона признаны подозрительными. Оба игрока на всякий случай изолированы от команды».

Матч ЦСКА – «Тамбов» должен начаться в 19:00 по московскому времени. За один тур до конца чемпионата армейцы на два очка отстают от «Краснодара» в борьбе за третье место, которое дает право выступить в квалификации Лиги чемпионов.