ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 июля 19:31
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА подтвердил подозрение на коронавирус у своих исландских футболистов

Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон пропускают матч против «Тамбова».

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление по поводу результатов очередного тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.

По итогам тестирования анализы двух игроков – Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона – были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.

После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших».

источник: ПФК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Около трети японцев выступают за отмену Олимпийских игрСтали известны имена судей матчей 30-го тура РПЛФигейредо снова победил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFС в налегчайшем весеОбладательница самой большой натуральной груди на УкраинеКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
В «Милане» прокомментировали продление контракта с Пиоли
Нынешний главный тренер остается в клубе до 2022 года.
22.07.2020 19:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В «Ростове» заявили, что клуб не мог простимулировать «Тамбов» перед игрой против ЦСКА
Команда Валерия Карпина теоритически может обойти армейцев в борьбе за четвертое место.
22.07.2020 19:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА подтвердил подозрение на коронавирус у своих исландских футболистов
Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон пропускают матч против «Тамбова».
22.07.2020 19:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Роман Широков: «Крылья Советов» рассказывают сказки, что их кто-то обидел
Самарская команда не поднимется выше 15-го места.
22.07.2020 19:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Генеральный директор «Ротора» Рекечинский: Наш бюджет пока остался на уровне ФНЛ
Волгоградский клуб возвращается в РПЛ после 16-летнего отстутствия.
22.07.2020 19:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Тихонов: Уход основных атакующих футболистов станет потерей для «Сочи»
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в следующем сезоне «Сочи» будет сложно, если клуб покинут основные атакующие футболисты.
22.07.2020 18:51
Футбол
«Уфа» и «Арсенал». Составы команд
Встреча пройдет в Уфе и начнется в 19:00 по московскому  времени.
22.07.2020 18:16
Футбол
«Ростов» - «Зенит». Составы команд
«Ростов» и «Зенит» определились со стартовыми составами команд на встречу заключительного тура чемпионата российской премьер-лиги.
22.07.2020 18:14
Футбол
ЦСКА и «Тамбов» объявили составы
Армейцы преследуют «Краснодар» в борьбе за третье место.
22.07.2020 18:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Кокорин – о переходе в «Спартак»: Не могу пока ничего ответить вам
Нападающий Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи» прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Спартак».
22.07.2020 18:04
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика