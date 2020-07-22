ЦСКА подтвердил подозрение на коронавирус у своих исландских футболистов

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление по поводу результатов очередного тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.

По итогам тестирования анализы двух игроков – Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона – были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.

После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших».