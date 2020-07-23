КДК РФС присудил «Сочи» техническое поражение в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) присудил «Сочи» техническое поражение (0:3) в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

«КДК вынес решение по присуждению технического поражения «Сочи» сегодня утром. Остальные вопросы КДК рассмотрит завтра до исполкома РФС», - цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, накануне матча 29-го тура РПЛ против «Тамбова» в расположении «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. В результате игры против тамбовского клуба и «Крыльев Советов» были отменены, а сочинцам были присуждены технические поражения.

В итоговой турнирной таблице РПЛ «Сочи» занял 12-е место, набрав 33 очка.