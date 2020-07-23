Ивелин Попов: «Ростов» играл в атакующий футбол, который приносил хорошие результаты

Капитан «Ростова» Ивелин Попов подвел итоги завершившегося сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«В прошлом сезоне мы играл в пять защитников, а этот начали по системе 4-3-3. Получился атакующий футбол, который приносил нам хорошие результаты. Эмоции – потрясающие. Самые сильные впечатления оставляют наши желто-синие болельщики, которые на протяжении всего сезона показали, что они любят команду и готовы поддерживать нас в любых обстоятельствах. От игры к игре мы рвемся вперед в зону еврокубков и это для них», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, вчера в заключительном туре РПЛ, «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.