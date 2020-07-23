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23 июля 17:01

Сергей Прядкин: Надеемся, что уже в следующем сезоне «Крылья Советов» и «Оренбург» вернутся в РПЛ

Президент РПЛ объяснил решение отклонить предложение о расширении премьер-лиги.

- Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало. Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в РПЛ, - цитирует Прядкина пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ выступили против расширения лиги до 18 команд.

Вчера в чемпионате России был сыгран последний, 30-й тур. По итогам сезона РПЛ должны покинуть «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

Путевки в премьер-лигу достались «Ротору» и «Химкам», занявшим первые два места в турнирной таблице первенства ФНЛ, из-за пандемии коронавируса завершившегося досрочно.

источник: РПЛ
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