Полузащитник «Ахмата» Иванов рассказал, почему не вернулся в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов признался, что мог перейти в «Спартак» и ЦСКА.

«Возвращение в «Спартак»? У меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.

ЦСКА? Со Слуцким у нас хорошие отношения. Но там другая история. Клубы не сошлись в трансферной стоимости», — цитирует Иванова телеканал Матч ТВ.

Напомним, футболист перешел в клуб из Грозного из «Ростова» в 2012 году. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел за »Ахмат» 30 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Иванов является воспитанником «Спартак». За основной состав москвичей он провел пять матчей. Иванов покинул красно-белых в 2005 году, перейдя в «Химки».