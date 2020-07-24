«Алания» выступит в ФНЛ

Исполком РФС принял решение включить владикавказскую «Аланию» в первенство ФНЛ.

«Владикавказ снова будет представлен на карте ФНЛ. Последний раз осетинская команда выступала в нашей лиге в сезоне- 2013/14, но была вынуждена сняться по ходу первенства, а чуть позже клуб прошел процедуру банкротства», - говорится на официальном сайте ФНЛ.

Отмечается, что «Алания» возвращается в ФНЛ другим юридическим лицом, не имеющим отношения к предыдущему. Клуб в прежние годы несколько раз возрождался, но снова прекращал свое существование. Напомним, что в 1995-м году «Алания» выиграла первенство России, прервав гегемонию московского «Спартака».