ЦСКА может приобрести полузащитника «Ривер Плейта»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении колумбийского футболиста аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.

Как сообщает TyC Sports, сумма сделки оценивается в 7 млн евро.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с января 2019-го года. Ранее он играл за украинские «Карпаты», после чего был отдан в аргентинскую команду в аренду (сумма сделки - 500 тыс. евро). Впоследствии «Ривер Плейт» активировал опцию выкупа за 2,5 млн евро, но пока не расплатился до конца с украинцами.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил два мяча в восьми матчах чемпионата Аргентины. Кроме того, на счету полузащитника один забитый матч и одна отданная голевая передача в двух матчах Кубка Либертадорес.