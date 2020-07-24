«Барселона» и президент клуба Бартомеу подверглись кибератакам

Испанская газета El Mundo сообщает, что «Барселона» и президент клуба Жозеп Бартомеу подверглись массовым кирбартакам.

Консалтинговая компания Deloitte, нанятая руководством сине-гранатовах, обнаружила что более трех тысяч ботов опубликовали в социальных сетях около 20 тысяч негативных сообщений в адрес «Барселоны» и Бартомеу.

Вдобавок боты, критиковавшие футбольный клуб, распространяли ссылки на сайт, выступающий за независимость Каталонии от Испании.

В сезоне-2019/20 «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, отстав от «Реала» на пять очков.