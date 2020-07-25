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25 июля 07:02
автор: Кирилл Трофименко

Лаллана попрощался с «Ливерпулем»

У игрока истек срок действия контракта.

У полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллана закончился контракт, и он попрощался с клубом.

«Ничего, кроме любви и признательности за последние шесть лет. Благодарен удивительным людям, которые заставили чувствовать себя как дома. Фанатам за то, что они приняли меня и заставили почувствовать себя одним из них», - написал футболист на своей странице в Instagram.

Он отметил, что испытывает огромную признательность и к персоналу. А главный тренер Юрген Клопп — это даже лучше, чем футбольный менеджер.

«Мои товарищи по команде — они мои братья. В «Ливерпуле» почувствовал себя самым счастливым парнем в футболе», - заявил Лаллана.

Он заключил, что счастлив быть частью этого особенного места. В прошедшем сезоне «Ливерпуль» спустя много лет вновь стал чемпионом Англии.

источник: Instagram
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