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25 июля 13:39
автор: Виктор Шарафудинов

В ближайшее время «Милан» сделает предложение «Локомотиву» о переходе Алексея Миранчука

Российский полузащитник нужен главному тренеру красно-черных Стефано Пиоли.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Милан» в ближайшее время сделает предложение московскому «Локомотиву» о трансфере Алексея Миранчука.

В переходе 24-летнего полузащитника сборной России заинтересован нынешний главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, с которым недавно продлили контракт до 2022 года.

«Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане», – написал Арустамян. – Теперь «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время россонери сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он – одна из целей Стефано.

За какую сумму продадут Миранчука? Уже долгое время Локомотив убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 млн евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея – всего восемь млн.

Я понимаю, что у «Локо» есть договоренность с агентами Миранчука – о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму. Тем не менее фактор отступных важно учитывать.

Давно говорят и у нас, и в Италии, о возможном переходе в Локомотив защитника Диего Лаксальта и эти сделки связывают, но вероятно, что истории станут все же параллельными. Локомотив ищет левого защитника, но не думаю, что Локо выгодно включать Лаксальта как-то в трансфер Алексея. Это все сильно усложнит. Да и вообще я удивителен факту, что «Локомотив» так хочет уругвайца, который последние годы практически не играет в серии А, а если и играет, то довольно средне. Хотя проблема левого защитника и Локомотива стоит остра.

Другое дело, что для «Милана» включить Лаксальта в сделку очень выгодно. Ты получаешь желанного игрока и избавляешь от ненужного актива.

Развития истории с Миранчуком за предстоящие недели до старта нового сезона ждать стоит».

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне забил 12 матчей и сделал пять результативных передач в 27 матчах РПЛ, а также забил два мяча в ворота «Ювентуса» в играх группового этапа Лиги чемпионов.

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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