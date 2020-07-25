В ближайшее время «Милан» сделает предложение «Локомотиву» о переходе Алексея Миранчука

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Милан» в ближайшее время сделает предложение московскому «Локомотиву» о трансфере Алексея Миранчука.

В переходе 24-летнего полузащитника сборной России заинтересован нынешний главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, с которым недавно продлили контракт до 2022 года.

«Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане», – написал Арустамян. – Теперь «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время россонери сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он – одна из целей Стефано.

За какую сумму продадут Миранчука? Уже долгое время Локомотив убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 млн евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея – всего восемь млн.

Я понимаю, что у «Локо» есть договоренность с агентами Миранчука – о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму. Тем не менее фактор отступных важно учитывать.