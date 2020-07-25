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25 июля 16:38
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего молодого футболиста минувшего сезона ФНЛ Руденко

В 25 матчах первого дивизиона 21-летний нападающий забил 14 мячей, сделав три голевые передачи.

ФК «Сочи» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Руденко.

В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в ФНЛ за «Спартак-2» и «Торпедо», забив 14 мячей и сделав три голевые передачи в 25 встречах. По итогам первенства, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса, лига признала Александра лучшим молодым футболистом.

Права на Руденко по-прежнему принадлежат «Спартаку». Арендное соглашение заключено на один сезон, но у «Сочи» есть право выкупить трансфер нападающего следующим летом.

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Александр Руденко - первый новичок сочинцев. Лучший молодой футболист Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20, нападающий московского «Торпедо», Александр Руденко стал футболистом «Сочи». Арендное соглашение рассчитано на один сезон с правом дальнейшего выкупа игрока сочинцами. В неполном сезоне ФНЛ (Первенство не было доиграно из-за пандемии коронавируса) Руденко провел 25 матчей и забил 14 голов. Нападающий начинал сезон в московском «Спартаке-2», а доигрывал уже в столичном «Торпедо». | #ДоброПожаловать #Сочи🌴 #ПервыйГотов

Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)

источник: ФК «Сочи»
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«Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего молодого футболиста минувшего сезона ФНЛ Руденко
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