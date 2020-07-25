«Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего молодого футболиста минувшего сезона ФНЛ Руденко

ФК «Сочи» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Руденко.

В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в ФНЛ за «Спартак-2» и «Торпедо», забив 14 мячей и сделав три голевые передачи в 25 встречах. По итогам первенства, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса, лига признала Александра лучшим молодым футболистом.

Права на Руденко по-прежнему принадлежат «Спартаку». Арендное соглашение заключено на один сезон, но у «Сочи» есть право выкупить трансфер нападающего следующим летом.