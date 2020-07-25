Лаллана согласовал трехлетний контракт с «Брайтоном»

По информации The Athletic, 32-летний хавбек согласовал условия трехлетнего соглашения.

Отмечается, что Лаллана пошел на сокращение в зарплате, ради подписания контракта с «Брайтоном» с возможностью перейти на тренерскую работу по окончании игровой карьеры.

Добавим, что бывший полузащитник сборной Англии покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента, так как срок его действующего соглашения с «мерсисайдцами» истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 22 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил один гол.