Гаттузо – после победы над «Сассуоло»: «Наполи» забивает недостаточно, а пропускает слишком много

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

«Мы создали девять голевых моментов и после первого тайма должны были вести в счете с разницей в 3-4 мяча. Вообще, учитывая количество созданных моментов, мы забиваем недостаточно, а пропускаем слишком много. Я не увидел равной игры. Офсайд — часть футбола…

«Сассуоло» - это отличная команда со своим четким почерком, так что нам было нелегко», — цитирует Гаттузо DAZN.

Напомним, футболисты «Наполи» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе неаполитанской команды голами отметились Эльсеид Хюсай (8-я минута) и Маркес Аллан (90+3).