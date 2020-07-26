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26 июля 07:36
автор: Юрий Нечаев

Гаттузо – после победы над «Сассуоло»: «Наполи» забивает недостаточно, а пропускает слишком много

Клуб из Неаполя продолжает борьбу за попадание в еврокубки на следующий год.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

«Мы создали девять голевых моментов и после первого тайма должны были вести в счете с разницей в 3-4 мяча. Вообще, учитывая количество созданных моментов, мы забиваем недостаточно, а пропускаем слишком много. Я не увидел равной игры. Офсайд — часть футбола…

«Сассуоло» - это отличная команда со своим четким почерком, так что нам было нелегко», — цитирует Гаттузо DAZN.

Напомним, футболисты «Наполи» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе неаполитанской команды голами отметились Эльсеид Хюсай (8-я минута) и Маркес Аллан (90+3).

Стоит отметить, что арбитры не засчитали три забитых мяча гостей из-за офсайдов.

После этой игры «Наполи» набрал 59 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице серии А, «Сассуоло» с 48 очками занимает восьмое место.

источник: DAZN
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Гаттузо – после победы над «Сассуоло»: «Наполи» забивает недостаточно, а пропускает слишком много
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