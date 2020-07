«Лидс» надеется продлить контракт с главным тренером Марсело Бьелсой.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между руководством клуба и 65-летним специалистом начнутся на следующей неделе.

Next week Andrea #Radrizzani will meet Marcelo #Bielsa to extend the contract of the argentian coach with #Leeds. #transfers #LUFC