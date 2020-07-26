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26 июля 11:58
автор: Юрий Нечаев

Президент «Барселоны»: Мы общались с «Интером» по поводу Мартинеса

Каталонцы продолжают искать варианты для усиления состава.

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу рассказал о возможных переходах в каталонский клуб Неймара и Лаутаро Мартинеса.

«Осуществить трансфер Неймара сложно. В обратном направлении обязательно должен отправиться другой игрок. По поводу Лаутаро мы общались с «Интером». Но пока взяли паузу. Вернемся к этому вопросу после завершения Лиги чемпионов», — цитирует Бартомеу AS.

Напомним, в завершившемся чемпионате Испании «Барселона» заняла второе место, отстав от «Реала» на пять очков.

8 августа каталонцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Первая игра, прошедшая в Италии, завершилась вничью 1:1.

источник: AS
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