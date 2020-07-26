Жозеп Бартомеу: Не сомневаюсь в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

В интервью El Mundo Deportivo президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Месси несколько раз говорил, что он хочет завершить свою карьеру в «Барселоне», – отметил Бартомеу. – У меня нет никаких сомнений в том, что он обязательно продлит контракт с нашим клубом. У нас хорошие отношения».

Ранее СМИ сообщали, что аргентинский капитан недоволен ситуацией в клубе и качеством игры команды, а потому может покинуть «Барселону» после завершения срока действия нынешнего соглашения. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Месси называли «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 633 раза в 729 матчах. В главной команде клуба он дебютировал в октябре 2004 года.