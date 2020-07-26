Дмитрий Галямин: В «Спартаке» не такая плохая ситуация, какой может показаться

Экс-игрок ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне.

«На самом деле в «Спартаке» не такая плохая ситуация, какой может показаться, – рассказал Галямин в интервью «РИА Новости». – Появилась группа молодых футболистов, которых тренеры в этом году обкатали. Если они сохранят пару центральных защитников Жиго и Джикию, если угадают с подписанием двух-трех квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда

«Спартак» один из тех клубов (как и ЦСКА, и «Рубин»), которые в этом году готовили молодежь для того, чтобы в следующем сезоне ставить другие задачи».

В сезоне-2019/20 «Спартак» занял в РПЛ седьмое место и не попал в еврокубки.