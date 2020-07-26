Спортивный директор «Наполи»: Нам не поступало предложений по Кулибали

Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли сообщил, что в настоящий момент клуб не ведет переговоры о продаже защитника Калиду Кулибали.

«На данный момент нам не поступало никаких предложений. В недавнем прошлом им сильно интересовались, но мы не спешим принимать решение», - цитирует Джунтоли Football Italia.

Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за клуб 31 матч во всех турнирах.

В послужном списке игрока один забитый мяч в 33 играх в футболке сборной Сенегала.