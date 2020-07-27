Педро Родригес: «Челси» навсегда останется в моем сердце

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за поддержку в течение этих лет, клубу за предоставленную мне возможность и моим товарищам по команде. «Челси» останется в моем сердце навсегда. Теперь давайте бороться за Кубок Англии», - написал Педро в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник договорился о переходе в «Рому». Он подпишет двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, полузащитник выступает в составе «Челси» с 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 22 встречи за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и три голевых передачи.