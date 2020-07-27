«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии

В составе туринского клуба голами отметились Криштиану Роналду (45-я минута) и Федерико Бернардески (67).

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Мортен Торсби, а на 89-й - Роналду не реализовал пенальти.

Таким образом, за два тура до завершения чемпионата «Ювентус» набрал 83 очка и стал недосягаем для конкурентов.

Отметим, что туринская команда девятый раз подряд и 36-й раз в истории клуба завоевала титул чемпиона Италии.

Чемпионат Италии

36-й тур