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27 июля 00:43

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Сампдорию» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе туринского клуба голами отметились Криштиану Роналду (45-я минута) и Федерико Бернардески (67).

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Мортен Торсби, а на 89-й - Роналду не реализовал пенальти.

Таким образом, за два тура до завершения чемпионата «Ювентус» набрал 83 очка и стал недосягаем для конкурентов.

Отметим, что туринская команда девятый раз подряд и 36-й раз в истории клуба завоевала титул чемпиона Италии.

Чемпионат Италии
36-й тур

«Ювентус» – «Сампдория» - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду (45), 2:0 – Бернардески (67).

«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт (Ругани, 78), Бонуччи, Данило (Бернардески, 29), Рабьо, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 78), Куадрадо, Дибала (Игуаин, 40), Роналду.

«Сампдория»: Аудеро, Тонелли, Шабо (Лерис, 22), Ауджелло, Депаоли, Янкто (Габбьядини, 73), Торсбю, Рамирес, Линетти, Йосида, Куальярелла.

Предупреждения: Пьянич (45), Торсбю (45), Тонелли (45), Янкто (65), Бернардески (69), Куадрадо (80), Рабьо (86), Депаоли (88).

Удаление: Торсбю (77).

источник: «Советский спорт»
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