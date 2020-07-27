«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии

В составе туринского клуба голами отметились Криштиану Роналду (45-я минута) и Федерико Бернардески (67).
Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Мортен Торсби, а на 89-й - Роналду не реализовал пенальти.
Таким образом, за два тура до завершения чемпионата «Ювентус» набрал 83 очка и стал недосягаем для конкурентов.
Отметим, что туринская команда девятый раз подряд и 36-й раз в истории клуба завоевала титул чемпиона Италии.
Чемпионат Италии
36-й тур
«Ювентус» – «Сампдория» - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Роналду (45), 2:0 – Бернардески (67).
«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт (Ругани, 78), Бонуччи, Данило (Бернардески, 29), Рабьо, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 78), Куадрадо, Дибала (Игуаин, 40), Роналду.
«Сампдория»: Аудеро, Тонелли, Шабо (Лерис, 22), Ауджелло, Депаоли, Янкто (Габбьядини, 73), Торсбю, Рамирес, Линетти, Йосида, Куальярелла.
Предупреждения: Пьянич (45), Торсбю (45), Тонелли (45), Янкто (65), Бернардески (69), Куадрадо (80), Рабьо (86), Депаоли (88).
Удаление: Торсбю (77).