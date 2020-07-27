ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июля 06:22
автор: Юрий Нечаев

Сарри – о победе в чемпионате Италии: Это была долгая, сложная и нервная работа

За два тура до конца первенства «Ювентус» стал чемпионом Италии.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу клуба в чемпионате Италии.

«Это особенное чувство. Побеждать трудно, еще труднее побеждать постоянно. В спорте не бывает гарантированных побед. Это была не прогулка в парке, а долгая, сложная, нервная работа, и команда заслуживает уважения за то, что продолжает находить мотивацию после восьми подряд чемпионских титулов», - цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, в воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.

Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году. 61-летний специалист завоевал второй трофей в карьере. В сезоне 2018/19 Сарри выиграл Лигу Европы вместе с «Челси».

источник: Sky Sport Italia
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уже сегодня Емельяненко и Исмаилов выяснят, кто из них сильнееКак правильно проверить уровень масла и не «убить» двигательАквапланирование и иные проблемы вождения в дождливую погодуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРумынка, о которой мечтает весь мирБышовец: Можно простить недалекость ума Дзюбы
Сарри – о победе в чемпионате Италии: Это была долгая, сложная и нервная работа
За два тура до конца первенства «Ювентус» стал чемпионом Италии.
27.07.2020 06:22
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Криштиану Роналду: Этот титул посвящается болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии
За два тура до конца первенства «Ювентус» стал чемпионом Италии.
27.07.2020 06:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Павар из-за травмы может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Челси»
В воскресенье правый защитник «Баварии» Бенжамен Павар из-за травмы был вынужден прервать тренировку.
27.07.2020 01:46
Футбол
Буффон - первый футболист, выигравший чемпионат Италии десять раз
В воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии.
27.07.2020 01:29
Футбол
Роналду выиграл 31-й трофей в карьере
В воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии.
27.07.2020 01:14
Футбол
Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии
В воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии.
27.07.2020 01:02
Футбол
«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и в девятый раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Сампдорию» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
27.07.2020 00:43
Футбол
Педро Родригес: «Челси» навсегда останется в моем сердце
Испанский хавбек «Челси» Педро Родригес попрощался с болельщиками английского клуба.
27.07.2020 00:29
Футбол
Фрэнк Лэмпард: С нетерпением ждем, когда снова сможем увидеть болельщиков на трибунах
Главный тренер «Челси» сообщил, что ему и команде не хватает болельщиков на трибунах.
27.07.2020 00:11
Футбол
После квалификации в Лигу чемпионов «Челси» может ускорить переговоры о переходе Хаверца
Воскресная победа над «Вулверхэмптоном» (2:0) гарантировала «Челси» участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
26.07.2020 23:49
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика