Сарри – о победе в чемпионате Италии: Это была долгая, сложная и нервная работа

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу клуба в чемпионате Италии.

«Это особенное чувство. Побеждать трудно, еще труднее побеждать постоянно. В спорте не бывает гарантированных побед. Это была не прогулка в парке, а долгая, сложная, нервная работа, и команда заслуживает уважения за то, что продолжает находить мотивацию после восьми подряд чемпионских титулов», - цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, в воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.

Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году. 61-летний специалист завоевал второй трофей в карьере. В сезоне 2018/19 Сарри выиграл Лигу Европы вместе с «Челси».