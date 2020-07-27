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27 июля 15:07
автор: Владислав Корегин

Бывший полузащитник «Челси» Оскар: Я мог бы помочь сборной Китая

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, ранее выступавший за «Челси», отметил, что был бы не против сменить гражданство и играть за сборную Китая, если бы уже не был заигран за национальную команду Бразилии.

– Я бы мог подумать о смене гражданства, потому что сейчас сложно попасть в сборную Бразилии, так как я играю в не самом сильном чемпионате. Но в Китае видят, что я выступаю на высоком уровне. Им нужен хороший полузащитник, поэтому думаю, что мог бы помочь, – цитирует бразильца The Daily Mail.

Напомним, Оскар перешел в «Шанхай СИПГ» из «Челси» в 2017 году за 60 миллионов евро. За китайский клуб он провел 123 матча, забил 39 мячей и отдал 66 результативных передач. За сборную Бразилии 28-летний хавбек отыграл 48 матчей, отметившись 12 голами.

На данный момент Китай занимает 76-е место в рейтинге ФИФА, набрав 1323 очка. Бразилия располагается на третьей строчке (1712).

источник: The Daily Mail
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