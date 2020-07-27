«Милан» предложит Чалханоглу зарплату в 3,5 миллиона евро

Как сообщает Il Giornale, итальянский клуб предложит 26-летнему турку четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Чалханоглу выступает за «Милан» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил десять голов и отдал восемь ассистов.

Текущее соглашение игрока с командой истекает в июне 2021 года.

На данный момент «Милан» занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 60 очков. В 37-м туре подопечные Стефано Пиоли сыграют в гостях с «Сампдорией». Матч состоится 29 июля в 20:30 по московскому времени.