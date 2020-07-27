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27 июля 18:26
автор: Владислав Корегин

Защитник «Тоттенхэма» Танганга продлил контракт с клубом до 2025 года

Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга продлил контракт с лондонским клубом.

Как сообщает пресс-служба «шпор», 21-летний англичанин подписал соглашение с командой до 30 июля 2025 года.

В нынешнем сезоне на счету защитника 11 матчей, в которых он получил две желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,2 миллиона евро.

«Тоттенхэм» занял шестое место в минувшем сезоне чемпионата Англии, набрав 59 очков в 38 турах.

источник: ФК «Тоттенхэм»
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