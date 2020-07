Защитник «Тоттенхэма» Танганга продлил контракт с клубом до 2025 года

Как сообщает пресс-служба «шпор», 21-летний англичанин подписал соглашение с командой до 30 июля 2025 года.

В нынешнем сезоне на счету защитника 11 матчей, в которых он получил две желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,2 миллиона евро.

«Тоттенхэм» занял шестое место в минувшем сезоне чемпионата Англии, набрав 59 очков в 38 турах.

✍️ We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC ⚪️ #COYS